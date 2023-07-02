وتم التصويت على إعادة انتخاب دونيو، المرشح الوحيد للمنصب، بغالبية 168 صوتًا من أصل 182، في اقتراع سري للمؤتمر الوزاري، الذي تعقده المنظمة كل عامين.

تمتد ولايته الجديدة من الأول من أغسطس حتى 31 يوليو 2027.

وقبل انضمامه إلى الفاو في 2019، خلفاً للبرازيلي خوسيه غرازيانو دا سيلفا، شغل شو دونيو منصب نائب وزير الزراعة وشؤون الريف في الصين.

واعتبر انتخابه من الدورة الأولى حينها، اشارة إلى اهتمام الصين بقضايا الغذاء، وتولي مناصب قيادية في الهيئات الدولية.

درس شو دونيو، تربية النباتات وعلم الوراثة في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، وحصل على دكتوراه في العلوم البيئية من جامعة فاخينينجن في هولندا.

يمكن انتخاب المدراء العامين لمنظمة الأغذية والزراعة، لولايتين متتاليتين حدا أقصى.