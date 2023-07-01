وقالت "إيروفلوت"، إن الرحلة الأولى أقلعت من مطار "شيريميتيفو" في موسكو اليوم، متجهة إلى منتجع فاراديرو الكوبي.

وسيتم في البداية تسيير رحلتين أسبوعيا.

وعلقت شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى كوبا والمكسيك وجمهورية الدومنيكان، يوم 28 فبراير من العام الماضي، بعد أربعة أيام من انطلاق العملية العسكرية.

وأعلن دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس الوزراء لشؤون السياحة والرياضة والثقافة والاتصالات في مايو، أن الرحلات المنتظمة إلى كوبا، التي ستتجنب المجال الجوي للدول "غير الصديقة"، ستُستأنف بحلول يوليو.

وكانت موسكو، قد أعلنت في أواخر فبراير 2022، إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات من 36 بلدا، ردا على الحظر الذي فرضته البلدان الأوروبية على تسيير رحلات الطائرات المدنية، التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية أو المسجلة في البلاد.

يُذكر أن الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت"، كانت قد علقت جميع الرحلات الجوية الدولية، باستثناء المتجهة إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، منذ 8 مارس 2022 اثر الحرب الروسية الأوكرانية والظروف التي حالت دون تشغيل الرحلات الجوية.