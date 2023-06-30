ويسعى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة عضو، إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن إصلاحات مقررة لسوق الطاقة الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل ألمانيا وفرنسا، واجهت صعوبات في الموافقة على عناصر، من بينها ضوابط تقديم مساعدات من الدولة إلى محطات الطاقة.

وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، أن سفراء الدول الأعضاء، لم يوافقوا على اقتراح بحل وسط الجمعة.

وشكا البعض من عدم إتاحة الوقت الكافي، للتدقيق في النص المقترح وتحليله إذ أرسلته السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، مساء الخميس للدول الأعضاء.

وستتسلم إسبانيا مسؤولية التوصل لاتفاق، إذ تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من يوليو وحتى نهاية العام.

وتهدف الإصلاحات المقترحة لسوق الطاقة الكهربائية، إلى جعل أسعار الكهرباء في أوروبا، أكثر استقرارا وتجنب تكرار أزمة الطاقة التي وقعت العام الماضي، عندما أدى ارتفاع قياسي في أسعار الغاز، لزيادة حادة في سعر الخدمة على المستهلكين.