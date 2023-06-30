ويتجه مؤشر الدولار، وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، لتحقيق مكاسب في هذا الربع، مما أدى إلى تآكل جاذبية الذهب لدى المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وشهد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة تباطؤا في مايو، في حين ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى البنك المركزي بوتيرة سنوية 3.8 بالمئة، مسجلاً أقل ارتفاع سنوي منذ أكثر من عامين.

وارتفعت أسعار الذهب بعد البيانات.

وترفع زيادة أسعار الفائدة عوائد السندات، وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، "على المدى القصير، قد يشكل احتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية، جنبا إلى جنب مع ارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية.. تحديًا مستمرا للذهب".

تحركات الأسعار

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.58 بالمئة إلى 1,919.30 دولار للأونصة، بحلول الساعة 16:13 بتوقيت غرينيتش، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.48 بالمئة إلى 1,927.05 دولار للأوقية.

انخفضت الأسعار 2.7 بالمئة هذا الربع، متراجعة من مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072 دولارا في مايو، بسبب الاضطرابات المصرفية الأميركية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.71 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 901.20 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة مسجلا 1233.46 دولار.