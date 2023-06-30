وتراجع معدل البطالة في بمقدار 0,2 نقطة بالمقارنة مع مايو 2022.

كما بلغت نسبة البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي 5,9 بالمئة في مايو، من 6 بالمئة في أبريل.

وسجلت نسبة البطالة تراجعا كبيرا في أوروبا منذ منتصف 2021، بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد وما واكبها من انكماش تاريخي.

وبالرغم من تسجيل انكماش اقتصادي طفيف في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة تراجعا طفيفا.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في

دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حوالى 12,94 مليون رجل وامرأة في مايو، بينهم 11,01 مليونا في الدول العشرين التي تعتمد اليورو.

وبلغ معدل البطالة 7 بالمئة في فرنسا، وهو نفس المستوى في أبريل، و2,9 بالمئة في ألمانيا.

وسجلت أدنى معدلات بطالة في تشيكيا بنسبة 2,4 بالمئة وبولندا 2,7 بالمئة.

أما المعدلات الأعلى، فجاءت في إسبانيا بنسبة 12,7 بالمئة واليونان 10,8 بالمئة.