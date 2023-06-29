وأظهرت البيانات الأولية، أن أسعار المستهلكين في إسبانيا ارتفعت 1.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وهو أبطأ ارتفاع منذ مارس 2021.

ويجعل ذلك إسبانيا، أول الاقتصادات الكبيرة في منطقة اليورو، يسجل تضخما دون الاثنين بالمئة.

ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات أن التضخم في ألمانيا، ارتفع بأكثر من المتوقع في يونيو، مما يخالف تراجعا متتاليا سلكه منذ بداية العام، فيما يقول محللون اقتصاديون إنه ربما يشكل أزمة.

وفي الولايات المتحدة، كشفت بيانات القراءة الثالثة والأخيرة الصادرة من مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0 بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام، بما يتماشى مع التوقعات، مقارنة بالقراءة الثانية التي كانت عند 1.3 بالمئة.

تحركات الأسعار

وأُغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة.

لكن تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.01 بالمئة، مقابل ارتفاع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.36 بالمئة، وارتفع المؤشر IBEX 35 الإسباني 0.31 بالمئة

وقفز سهم "H&M" بنسبة 18.2 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى له في عام، وتصدر مؤشر الأسهم في ستوكهولم، بعدما فاقت ثاني أكبر شركات الأزياء بالتجزئة توقعات الأرباح في الربع الثاني من العام.

ودفع ذلك قطاع التجزئة الأوروبي ليسجل ارتفاعا 1.8 بالمئة.