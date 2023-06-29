ومن الممكن أن يجعل هذا الاكتتاب لشركة "شي إن" في سوق الأسهم، الشركة الصينية الأكثر قيمة التي تطرح للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، منذ أن أدرجت شركة "ديدي جلوبال" العملاقة في نيويورك في عام 2021 بقيمة 68 مليار دولار.

لكن تم شطب "ديدي" من بورصة نيويورك بعد عام، وسط حملة السلطات في بكين، على عمالقة التكنولوجيا الصينيين، بسبب قواعد مكافحة الاحتكار وأمن البيانات.

وقالت المصادر، إن "شي إن" قدمت طلب الاكتتاب العام سرا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وأضافت المصادر أن الإدراج بسوق الأسهم قد يأتي قبل نهاية عام 2023.

ولا يزال التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، قائما، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للأسهم الصينية المدرجة في البورصات الأميركية.

فقد أظهرت بيانات نشرت في نهاية أبريل الماضي، أن هذه الأسهم خسرت أكثر من 100 مليار دولار فقط في أبريل بسبب مخاوف من التوترات الجيوسياسية بين البلدين.