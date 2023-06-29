وقالت المجموعة، التى يديرها الملياردير الأميركي وارن بافيت، في إفصاح تنظيمي إنها دفعت حوالي 122.1 مليون دولار مقابل 2.14 مليون سهم في أوكسيدنتال بين 26 يونيو و28 يونيو.

وفي 30 مايو الماضي، اشترت بيركشاير أيضًا حوالي 4.66 مليون سهم في شركة أوكسيدنتال.

بدأت شركة بافيت في شراء أسهم شركة أوكسيدنتال التي يقع مقرها في هيوستن في أوائل العام الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط بعد ما قامت روسيا بما تسميه بـ "عمليات عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

كما أنها امتلكت مؤخرًا حوالي 9.5 مليار دولار من أسهم أوكسيدنتال الممتازة التي تحمل أرباحًا بنسبة 8 بالمئة، بالإضافة إلى ضمانات لشراء 5 مليارات دولار أخرى من أسهم أوكسيدنتال بسعر 59.62 دولارًا لكل سهم.

في 2019، دعم بافيت مساعي أوكسيدنتال بتروليوم للاستحواذ على شركة "أناداركو بتروليوم" من خلال الموافقة على استثمار 10 مليارات دولار في "أوكسيدنتال"، وهي اتفاقية شملت كلاً من الأسهم الممتازة والضمانات. تسمح هذه الضمانات لــ"بيركشاير" بشراء ما يصل إلى 83.86 مليون سهم في "أوكسيدنتال" بسعر 59.62 دولار.

في الاجتماع السنوي للمساهمين في 6 مايو الماضي، في أوماها، أشاد بافيت بإدارة أوكسيدنتال وأعمالها، لكنه قال إن بيركشاير لم تكن تخطط للاستحواذ على الشركة بالكامل.

استحوذت بيركشاير هاثاواي على حصة في BNSF للسكك الحديدية في عام 2009، وتدر الشركة الآن حوالي خمس الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير.

تمتلك شركة وارن بافيت أيضًا العشرات من الشركات الأخرى بما في ذلك جايكو للتأمين على السيارات والعديد من شركات الطاقة والتصنيع والبيع بالتجزئة، فضلاً عن الأسهم مثل عملاق التكنوليوجي الأميركي آبل.

و"بيركشاير" هي أكبر مساهم في "أوكسيدنتال"، إذ تملك الآن أكثر من 25 بالمئة من أسهمها.