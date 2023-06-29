وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، صعد السعوديون إلى المرتبة الـ 11 في قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمساكن في تركيا وذلك بعد تحسن العلاقات بين البلدين.

وأظهرت البيانات تراجع نسبة طلب الأجانب على المساكن في تركيا بين يناير ومايو من العام الحالي 38 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وبلغ عدد المساكن التي اشتراها الأجانب في تركيا خلال تلك الفترة 16 ألفا و779 شقة.

وتصدر الروس قائمة الأجانب الأكثر شراء للمساكن في تركيا بواقع 5 آلاف و723 شقة، بزيادة بلغت 44.4 بالمئة.

ويأتي الإيرانيون في المرتبة الثانية بواقع ألفين و324 مسكنا، ثم العراقيون، فيما جاء الأوكرانيون بالمرتبة الرابعة بـ770 شقة.