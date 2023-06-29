وقفز سهم الشركة بنحو 10 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، بعد إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية.

وبلغ الربح التشغيلي للمجموعة السويدية في الربع الثاني من السنة المالية والممتد من مارس إلى مايو 4.74 مليار كرونة سويدية (438.55 مليون دولار) نزولا من 4.98 مليار كرونة سنويا في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها ما تزال أكبر من الأرباح التي توقعها محللون في استطلاع لريفينيتيف وبلغت 4.07 مليار كرونة.

وارتفعت المبيعات بالعملة المحلية في الفترة ما بين الأول من يونيو و27 من الشهر نفسه، وهو أول شهر من الربع الثالث، عشرة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض هامش الربح التشغيلي لإتش اند إم في الربع الثاني بواقع 8.2 بالمئة نزولا من 9.2 بالمئة قبل عام، بينما أكدت المجموعة على هدفها بتحقيق هامش ربح قيمته عشرة بالمئة في العام المقبل، وهو هدف يقول محللون إنه ربما يكون من الصعب تحقيقه.

وأعلنت مجموعة H&M "إتش اند إم" العام الماضي تسريح موظفين وتخفيضات أخرى في التكاليف، قالت عنها حينئذ إنها ستوفر مصاريف ابتداء من النصف الثاني من 2023 وما بعده.

وقالت الشركة إن أرباح الربع الثالث تمثل أيضا بداية جيدة في ظل سعي المجموعة إلى اللحاق بركب المنافسين الأسرع نموا.