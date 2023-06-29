وصعد نيكي 0.12 بالمئة ليغلق عند 33234.14 نقطة بعدما قفز واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة. لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض 0.1 بالمئة إلى 2296.25 نقطة.

وقفز سهم نيسان موتور 4.17 بالمئة بعد انخفاض الين لأدنى مستوى في 7 أشهر وهو ما رفع قيمة مبيعات الشركة في الخارج. وارتفع سهم سوزوكي موتور المنافسة 3.41 بالمئة.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك 1.31 بالمئة بعدما ذكرت صحيفة نيكي أن وحدتها للاتصالات ستستثمر 20 مليار ين (138.29 مليون دولار لتطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي.

وقفز سهما شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست لصناعة الرقائق بأكثر من 2.5 بالمئة.

وانخفض الين إلى 144.62 مقابل الدولار الأربعاء لأول مرة منذ العاشر من نوفمبر، وهو ما يقترب من مستوى دفع الحكومة للتدخل في العام الماضي لدعم العملة.