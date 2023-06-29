وارتفع عقد سبتمبر القياسي للكاكاو في لندن أكثر من اثنين بالمئة الأربعاء إلى 2590 جنيها إسترلينيا للطن. وبلغ أعلى سعر خلال الجلسة عند 2594 جنيها إسترلينيا وهو أعلى مستوياته منذ عام 1977.

وترتفع الأسعار نتيجة نقص المعروض في السوق من حبوب الكاكاو، التي يأتي معظم إنتاجها من ساحل العاج وغانا. وانخفض حجم شحنات الكاكاو الواردة إلى موانئ ساحل العاج من أجل التصدير حوالي خمسة بالمئة هذا الموسم.

ورفعت منظمة الكاكاو الدولية هذا الشهر توقعاتها للنقص في إمدادات الكاكاو العالمية من حوالي 60 ألف طن إلى 142 ألفا.

وقال ليوناردو روسيتي، لمحلل لدى شركة ستون إكس للوساطة، لوكالة رويترز: "هذا هو الموسم الثاني على التوالي الذي يشهد عجزا في الإمدادات".

وأضاف أن من المتوقع هبوط نسبة المخزون إلى الاستهلاك، وهو مؤشر على توفر الكاكاو في السوق، إلى 32.2 بالمئة وهو أدنى مستوياته منذ موسم 1984-1985.

وأدت زيادة الأمطار عن المعدل المتوسط في ساحل العاج إلى غمر بعض حقول الكاكاو وهو ما قد يضر بالمحصول الرئيسي الذي يبدأ في أكتوبر.

وارتفعت أسعار الكاكاو في نيويورك أيضا حيث زاد عقد سبتمبر 2.7 بالمئة إلى 3348 دولارا للطن، وهو أعلى مستوياته في سبع سنوات ونصف السنة.