وتأثرت العملة اليابانية بتوقعات السوق، بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية، بينما تشدد البنوك المركزية الأخرى من سياستها النقدية لكبح التضخم، مما أدى إلى تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف تراجع الين ومتى سيفعل ذلك.

وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للصحفيين، الأربعاء، "سنراقب الوضع بحساسية عالية وسنستجيب بشكل مناسب في حالة حدوث تحركات زائدة" في سوق الصرف الأجنبي.

وقالت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن من المتوقع أن يستمر انخفاض الين مقابل الدولار، مما يعني أن احتمال تدخل وزارة المالية اليابانية في سوق الصرف الأجنبي زاد.

وتصدر وزارة المالية اليابانية تعليماتها إلى بنك اليابان للقيام بذلك.

تحركات الأسعار

وانخفض الين إلى 144.2 مقابل الدولار، الأربعاء، ليصل إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع لأقل مستوى في 15 عاما عند 157.94 مقابل اليورو.

وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار الأسترالي، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، عند 0.6618 مقابل الدولار، بعدما تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين المحلي في مايو إلى أدنى مستوى في 13 شهرا.

وهبط الدولار الأسترالي، في أحدث التعاملات 0.67 بالمئة إلى 0.6641 مقابل الدولار. كما تراجع الدولار النيوزيلندي 1.04 بالمئة إلى 0.6098 مقابل الدولار.

وانخفض اليورو إلى 1.0950 مقابل الدولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.12733 مقابل الدولار.

وتراجع الفرنك السويسري 0.16 بالمئة إلى 0.89505 مقابل الدولار.