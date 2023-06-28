وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، مقتفيا مكاسب وول ستريت الليلة الماضية بعد أن أظهرت البيانات زيادة في الطلبيات الجديدة لسلع رأسمالية مصنعة أميركية وارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في يونيو.

ومنحت أسهم قطاع الصناعة دفعة كبيرة للمؤشر ستوكس 600، كما ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية، إذ صعد سهم روش القابضة السويسرية للأدوية 1.6 بالمئة بعد أن أحجمت السلطات الصحية الأميركية عن الموافقة على عقار آيليا لشركة ريجينيرون.

ويترقب المستثمرون عن كثب منتدى لمسؤولي البنوك المركزية يعقد في سينترا، ومن بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وارتفع سهم سلسلة كارفور الفرنسية للسوبر ماركت 3.1 بالمئة بعد أن بدأ مورغان ستانلي تغطيته للسهم بتوصية "بزيادة الوزن النسبي في المحافظ".