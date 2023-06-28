وبدأ نيكي تعاملات فترة ما بعد الظهر بأداء قوي ليتجاوز مستوى 33 ألف نقطة قبل أن يعزز مكاسبه بدفعة أخيرة في ختام الجلسة لينهي التعاملات مرتفعا 2.02 بالمئة عند 33193.99 نقطة.

وإجمالا، ارتفع 219 سهما وانخفضت ستة أسهم من بين 225 سهما على المؤشر نيكي.

وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 2.6 بالمئة ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكي.

كان المؤشر قد تراجع أكثر من ثلاثة بالمئة على مدى الجلسات الأربع السابقة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 33 عاما الأسبوع الماضي عند 33772.89 نقطة.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.99 بالمئة إلى 2298.60 نقطة.

ومنحت شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو أكبر دفعة للمؤشر نيكي، إذ رفعت المؤشر 59 نقطة مع صعود سهمها 1.62 بالمئة.

كما زاد سهما طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق وأدفانتست لصناعة آلات اختبار الرقائق 2.66 و3.73 بالمئة على الترتيب.

ومنح تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر، مقابل الدولار الدعم لشركات التصدير إذ ارتفع سهم تويوتا موتور 2.82 بالمئة. واستفادت أسهم القطاع المالي من ارتفاع عوائد السندات، وتصدرت نومورا هولدنجز المكاسب بارتفاع سهمها 3.74 بالمئة.+

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر أسهم شركات الشحن 1.67 بالمئة بعد أن سجل قفزة تجاوزت سبعة بالمئة في الجلستين السابقتين.

وهبط سهم كاواساكي كيسن كايشا 6.2 بالمئة ليسجل الأداء الأسوأ على المؤشر نيكي، وكذلك انخفض سهما نيبون يوشن وميتسوي أو.إس.كيه 1.09 و0.68 بالمئة على الترتيب.