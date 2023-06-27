وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال النصف الأول، شملت "أدنوك للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي و"أدنوك للإمداد والخدمات" في سوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم "الأنصاري" للخدمات المالية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليون درهم (حوالي 870 مليار دولار) في نهاية العام الماضي إلى 3.426 تريليون درهم (930 مليار دولار) في أخر جلسات يونيو الجاري، موزعة بواقع 2.774 تريليون درهم (ما يعادل 760 مليار دولار) للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و652.1 مليار درهم (177.5 مليار دولار) للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 59.35 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 46.72 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية و12.63 مليار دولار في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 53 مليار سهم منها 27.6 مليار سهم في سوق أبوظبي و25.4 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 2.5 مليون صفقة في السوقين.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنهاية النصف الأول من العام الجاري عند مستوى 9380.24 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9550.4 نقطة، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 24.2 بالمئة والعقار بنسبة 15.8 بالمئة والخدمات 3.58 بالمئة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم "أمريكانا" بنسبة 42.2 بالمئة و"أغذية" 24.6 بالمئة و"أدنوك للحفر" 19.5 بالمئة و"أبوظبي الإسلامي" 16.8 بالمئة و"الدار" 14.9 بالمئة و"موانئ أبوظبي" 12 بالمئة و"أدنوك للغاز" 9.6 بالمئة و"بروج" 4.3 بالمئة، و"الياه سات" 2 بالمئة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 52.1 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 14.8 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" 10.8 مليار درهم، و"أبوظبي الأول" 8.2 مليار درهم و"الدار" 6.6 مليار درهم.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 13.67 بالمئة أو ما يعادل 455.9 نقطة خلال النصف الأول ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 3791.99 نقطة في أخر جلسات يونيو الجاري، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 19.9 بالمئة والعقار 16.9 بالمئة والخدمات 13.3 بالمئة والمالية 11.4 بالمئة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "الإمارات دبي الوطني" 14.2 بالمئة و"إعمار العقارية" 9.2 بالمئة و"ديوا" 15 بالمئة و"إعمار للتطوير" 34.2 بالمئة و"تيكوم" 10 بالمئة و"العربية للطيران" 13.5 بالمئة و"سالك" 33.5 بالمئة و"دبي للاستثمار" 8 بالمئة و"إمباور" 38 بالمئة، فيما حقق "الخليج للملاحة" مكاسب قوية تجاوزت 494 بالمئة.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال النصف الأول مستقطباً سيولة بنحو 10.8 مليار درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 3.9 مليار درهم، و"ديوا" 3.6 مليار درهم، و"دبي الإسلامي" 3.3 مليار درهم و"مصرف عجمان" 3.26 مليار درهم.