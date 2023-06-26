وبحسب متوسط ​​تقديرات 11 خبيرا اقتصاديا، من المتوقع أن يرتفع التضخم على أساس شهري في يونيو 4.84 بالمئة، وتراوحت التوقعات بين 2.50 بالمئة و5.50 بالمئة. ويعزى ذلك الارتفاع جزئيا إلى انخفاض الليرة 23.3 بالمئة منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو.

وقال خبراء اقتصاديون إن من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع التضخم على أساس شهري كانت الزيادة العامة في الأسعار في مختلف القطاعات، وهو ما تضمن ارتفاع أسعار البنزين والمعادن الثمينة والخدمات والسيارات والتبغ.

وكان من المتوقع أن يبلغ التضخم على أساس سنوي 39.47 بالمئة، بانخفاض طفيف عن 39.59 بالمئة في مايو وأن يتراوح المعدل هذا الشهر بين 36.30 بالمئة و40.30 بالمئة.

واتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات نحو العودة إلى سياسات تقليدية منذ إعادة انتخاب أردوغان الشهر الماضي، كان منها رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة يوم الخميس.

غير أن هذا الإجراء جاء أقل من توقعات السوق إذ بلغ متوسط التقديرات في ​​استطلاع أجرته رويترز أن تصل أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة.

ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر يونيو في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش في الخامس من يوليو.