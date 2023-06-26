وتجنبت روسيا صداما بين القيادة في موسكو ويفغيني بريغوجين رئيس فاغنر يوم السبت بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت تساؤلات بشأن مدى إحكام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقبضته على السلطة ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

وقال دانيال يرجين نائب رئيس ستاندرد اند بورز غلوبال على هامش منتدى للقطاع اليوم الاثنين "ليس هناك تأثير جيوسياسي يذكر على الأسواق الآن. ما يهيمن على السوق هو العوامل الاقتصادية وليس الجيوسياسية".

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 1446 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، إلى 73.96 دولار للبرميل. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون تغيير عند 69.16 دولار للبرميل. وصعد الخامان بنسبة وصلت إلى 1.3 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6 بالمئة في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مجددا وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين.