وجاء ذلك في مرسوم نُشر على موقع إلكتروني حكومي.

ودخل سقف السعر على النفط الروسي - الذي تم الاتفاق عليه من قبل مجموعة الدول السبع الصناعية وأستراليا والاتحاد الأوروبي - حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الماضي.

ويمنع ذلك الدول من دفع أكثر من 60 دولارا لكل برميل من النفط الروسي.

وفي حينها، قررت موسكو حظر مبيعات النفط للدول والشركات التي تلتزم بحد أقصى لسعر الخام الروسي، وفق ما تفرضه دول غربية.

وأكدت روسيا أن نفطها ومنتجاتها النفطية لن تُباع لأي طرف يفرض سقفًا للسعر.

وبحسب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الحظر كان لمدة خمسة أشهر من 1 فبراير حتى 1 يوليو من العام 2023.