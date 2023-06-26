وقال رئيس المعهد كليمنس فويست، في مؤتمر صحفي بمدينة (ميونيخ) جنوب ألمانيا إن "الضعف الذي يعاني منه القطاع الصناعي يدخل الاقتصاد الألماني في مياه ضحلة"، موضحا أن مدراء الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسطة ينظرون إلى أعمال شركاتهم "بارتياب".

وأضاف أن "الخبراء في المعهد يتوقعون أن ينكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام".

ووفق المعهد فإن "الأجواء معكرة" في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا علما أن القطاع الصناعي يتصدر هذه القطاعات وذلك بسبب التراجع الكبير على الصادرات الألمانية من داخل ألمانيا ومن الجوار الأوروبي ودول أخرى خارج أوروبا.

وأشار المعهد إلى أن مواظبة البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة في منطقة اليورو كان سببا في تراجع الطلب على البضائع الألمانية الصناعية.

ومنذ ظهور مشكلة ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة لتصل وفق أخر رفع إلى 3.5 بالمئة ما يعني عدول البنك عن سياسة القروض الميسرة وضخ السيولة في أسواق المال.

وكان مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي قد أعلن منذ أسابيع أن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.4 بالمئة وذلك بعد انكماش بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي ما يعني دخول الاقتصاد في ما يعرف بمرحلة "الكساد التقني".