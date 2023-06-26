وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر في نهاية أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية، الجمعة.

في الوقت نفسه، ارتفع قطاع الطاقة 0.2 بالمئة مع صعود أسعار النفط بعد تمرد مرتزقة روس في بداية الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تضرر إمدادات النفط الروسية.

وكان مؤشر البنوك أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس وتراجع واحدا بالمئة وهبط سهم دويتشه بنك 2.4 بالمئة.

وذكرت رويترز أن دويتشه بنك أخبر العملاء أنه لم يعد بإمكانه ضمان الوصول الكامل إلى الأسهم الروسية المملوكة لهم.

وينصب تركيز السوق أيضا على بيانات الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا لشهر يونيو، والتي من المقرر أن تصدر اليوم.