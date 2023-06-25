وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن "وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي الى إيران".

وفي جانب آخر، قال نائب الوزير، إن تركيا طلبت تمديد عقد استيراد الغاز من إيران، منوها إلى استمرار مفاوضات تمديد هذا العقد.

وكان العراق قد وافق في العاشر من الشهر الجاري، على دفع 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران، بعدما حصل على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة.

وكانت المحادثات بين وزير الخارجية العراقي، ونظيره الأميركي، خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض، قد أفضت إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران.

البلدان كانا قد اتفقا في منتصف مايو الماضي، على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة 5 سنوات، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة "مهر" عن وزير النفط الإيراني، على أن يغذّي الغاز الإيراني محطتي كهرباء بغداد والبصرة.

وحسب تصريحات سابقه لرئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، نقلتها وكالات الأنباء الإيرانية، فإن التسوية تمت على أن جزءا من الأموال المفرج عنها خُصص لتكاليف الحجاج الإيرانيين في السعودية، بينما رُصد الجزء الآخر لشراء السلع الأساسية.