وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل، الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية للمرة الأولى بلغت 264 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو، دون تغير عن قراءة الأسبوع السابق بعد تعديلها بالرفع، وهي الأعلى منذ أكتوبر 2021.

وكان متوسط التوقعات لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الطلبات الجديدة 260 ألفا.

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة مواصلة رفع معدلات الفائدة مع التخفيف من وتيرتها، وفق ما أفاد رئيسه جيروم باول في جلسة استماع أمام الكونغرس الأربعاء.

وقال باول للجنة مجلس النواب المعنية بالخدمات المالية "بالنظر إلى المرحلة التي وصلنا إليها، من المنطقي أن نرفع المعدلات ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا".

وتأتي تصريحات باول بعد أسبوع على تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد المعدل لصالح إبقاء معدلات الفائدة ثابتة بعد رفعها عشر مرّات متتالية في غضون أكثر من عام بقليل.