الاتفاقية تأتي بالتزامن مع لقاء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وقت سابق اليوم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يقوم بزيارة عمل للإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإماراتية الرسمية إن الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر هيئة الطيران المدني الإماراتية في دبي، تأتي في إطار تبني الإمارات لسياسة الأجواء المفتوحة، وإنها ستعزز الربط الجوي بين البلدين، بما يعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة.