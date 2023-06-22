وذكرت وكالة بلومبرغ أن طرح شركة "أديس القابضة" التي تعمل في توفير خدمات التنقيب عن النفط والغاز، والمدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد تجمع نحو مليار دولار من الاكتتاب العام، مما يجعله واحدا من أكبر الاكتتابات في المملكة خلال 2023.

وشهدت عمليات الإداراج في السعودية بعض الهدوء بالنصف الأول من العام، فيما يرتقب انتعاشها بالنصف الثاني في ظل ترقب لطرح مجموعة من الشركات سواء في السوق الرئيسية أو الثانوية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل في شراكة مع المالكين الرئيسيين لشركة "أديس" للاستحواذ عليها في عام 2021 وإلغاء إدراجها في بورصة لندن، في صفقة قدرت الشركة بنحو 516 مليون دولار.