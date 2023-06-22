تحركات الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:32 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض 0.9 بالمئة في وقت سابق.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1944.9 دولار عند التسوية.

وقال باول في تصريحاته إن زيادة سعر الفائدة مجددا هو "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه البنك المركزي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي، مضيفا أن المعركة لكبح التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد بدء شهادة باول مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5 بالمئة بعد بدء شهادة باول مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 1.6 بالمئة إلى 22.81 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 947.83 دولار بعدما سجل المعدنان أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وخسر البلاديوم 2.3 بالمئة مسجلا 1347.89 دولار.