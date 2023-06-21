وأوضح ربيع أن بيع حصة بنسبة 20 بالمئة في "شركة القناة لرباط وأنوار السفن" في البورصة المصرية يأتي بمثابة تجربة، مشيرا إلى احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.

وقال إن الهيئة أدخلت الشركة في أخرى قابضة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن رأسمالها يبلغ 250 مليون جنيه مصري (8.10 مليون دولار).

وأضاف ربيع في مؤتمر صحفي أن قناة السويس دائما ما تتبع سياسات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة "واعدة وناجحة"، وأن الخطوة تأتي بالتزامن مع سعي الحكومة لطرح عدد من الشركات التابعة لها في البورصة.

وأثار اقتراح في العام الماضي بإجراء تعديلات قانونية لإنشاء صندوق يساعد هيئة قناة السويس على إدارة مواردها تكهنات بأن ذلك سيفتح الباب أمام بيع حصص من القناة للمستثمرين الأجانب.

وجاءت هذه التكهنات في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ضغوط مالية شديدة ونقص حاد في العملة الأجنبية.

وقال ربيع اليوم الأربعاء إن اقتراح إنشاء صندوق للهيئة هو أمر منفصل عن مسألة بيع أي أصول أو تأجيرها.

وتعتبر القناة مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر، وقد حققت إيرادات بقيمة 9.4 مليار دولار حتى الآن في السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر.