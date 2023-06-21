تحركات الأسهم

أنهى المؤشر الرئيسي في السوق السعودي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة مع ارتفاع أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.3 بالمئة والتعاونية لخدمات التأمين 3.9 بالمئة.

وأغلق سهم المرابحة المرنة للتمويل مرتفعا 2.3 بالمئة في أولى جلسات تداوله، بعدما ارتفع بما بلغ 20.5 بالمئة خلال اليوم.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي وزاد 0.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 2.1 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركة أبوظبي لبناء السفن 1.2 بالمئة وأبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 0.9 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة.

واستمد المؤشر الدعم من صعود أسهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة والعربية للطيران 2.1 بالمئة.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق متراجعا 1.2 بالمئة مع هبوط جميع القطاعات المدرجة.

وانخفضت أسهم البنك التجاري الدولي وأبوقير لصناعة الأسمدة والكيماويات 0.7 بالمئة و2.8 بالمئة على التوالي بينما هبط سهم الشركة الشرقية للدخان 1.8 بالمئة.