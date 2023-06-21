تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 63.31 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى 33990.56 نقطة عند بداية التداولات.

وفتح المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضا بواقع 8.70 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة عند 4380.01 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع بواقع 46.43 نقطة، أو بنسبة 0.34 بالمئة إلى 13620.87 نقطة.

وقال باول خلال كلمته إنه يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم بحلول نهاية العام.

كما أضاف رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي أن الوصول بالتضخم إلى مستوى 2 بالمئة لا يزال بعيدًا، مشددًا على رغبة المركزي الأميركي في الوصول إلى النسبة المستهدفة.

ودفعت تصريحات باول أسعار الذهب للتراجع، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة.