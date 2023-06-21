وقالت هيئة تنمية القهوة الأوغندية التي تديرها الدولة في تقرير، الأربعاء، إن صادرات البلاد من القهوة تراجعت في الشهر الماضي إلى نحو 453169 جوالا زنة 60 كيلوجراما من القهوة في مايو، أي ما يقل بنحو 0.4 بالمئة عن الكميات المصدرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت الهيئة أن البلد الواقع في شرق إفريقيا، وهو أكبر مُصدر لحبوب القهوة في القارة، أن البلاد حققت من صادرات الشهر الماضي 73 مليون دولار، وهو ما لم يتغير كثيرا عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر القهوة واحدة من أكبر مصادر النقد الأجنبي في أوغندا.

وقال تقرير الهيئة: "كان أداء صادرات القهوة الشهرية أقل من مستوى العام الماضي، ويرجع ذلك لأسباب منها الجفاف في وقت سابق، تزامن مع انخفاض الصادرات إلى السودان".

والسودان أحد أكبر وجهات القهوة الأوغندية، ولكن الصادرات إليه تراجعت منذ اندلاع الحرب هناك في أبريل.