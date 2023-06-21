وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة. وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الحافل الذي تشكل أسهم شركات التصدير ثقلا عليه 0.4 بالمئة، إذ شهد الجنيه الإسترليني قفزة في أعقاب إعلان بيانات التضخم في بريطانيا.

خالف مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني توقعات بتباطؤه وظل عند 8.7 بالمئة في مايو. وجاءت البيانات قبل يوم من توقعات برفع بنك إنجلترا الفائدة للمرة الثالثة عشر على التوالي.

وتراجع مؤشر قطاع العقارات 1.3 بالمئة.

ويترقب المستثمرون حاليا شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمام الكونغرس.