وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 76.13 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا إلى 71.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0611 بتوقيت غرينتش.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة "نتوقع أن يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي شهادة نصف سنوية مائلة للتشديد أمام الكونغرس تعكس متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمعدلات فائدة أعلى في الأشهر المقبلة وتضخم أكثر مرونة على المدى القريب".

وستقدم على الأرجح شهادة باول أمام الكونغرس في وقت لاحق من اليوم مؤشرات على التحركات المستقبلية لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

كما لاقت الأسعار دعما بتراجع محتمل في مخزونات الخام الأميركية، إذ توقع استطلاع رأي أجرته رويترز شمل خمسة محللين انخفاض مخزونات الخام بنحو 400 ألف برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو.

ومما حد من المكاسب الضبابية حيال سرعة تعافي الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، غير أن المحللين متفائلون بارتفاع الطلب قريبا بدعم خفض أسعار القروض الأساسية.