وبحسب اتفاقية الاستحواذ، ستدفع طاقة 50 بالمئة من ثمن الصفقة عند إنجازها، والجزء المتبقي خلال عام 2024. كما ستدفع "طاقة" خلال عام 2024 مبلغا إضافيا عن الأرباح الصافية المتحققة خلال عام 2023.

وتوقعت "طاقة" إنجاز الصفقة خلال العام الجاري، بعد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية.

يذكر أن "حلول المياه المستدامة القابضة" هي شركة حديثة التأسيس، تم الإعلان عنها في مايو 2023، لتوفير حلول مستدامة للمياه من خلال الحفاظ على الموارد وإعادة تدوير المياه، واستحوذت على شركة "أبوظبي لحلول المياه المستدامة"، المعروفة سابقا باسم شركة "أبوظبي لخدمات الصرف الصحي"، وهي الجهة الرئيسية في إمارة أبوظبي المسؤولة عن كافة أعمال جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها في الإمارة.

ستضيف الصفقة قيمة تقارب 16 مليار درهم إلى إجمالي قيمة الأصول المنظّمة التي تمتلكها "طاقة" حاليا، والتي تبلغ قيمتها 75 مليار درهم تقريبا، بما يسهم في تحسين التدفقات النقدية عالية التنبؤ والمضمونة لدى "طاقة"، التي تمتلك استثمارات وعمليات تشغيلية في 11 دولة عبر أربع قارات، بحسب البيان.

وتوقعت "طاقة" أن تثمر صفقة الاستحواذ عن فرص التعاون في مجالات متعددة، الأمر الذي سيحقق القيمة لصالح الشركة ومساهميها.

تمتلك شركة "أبوظبي لحلول المياه المستدامة" شبكة الصرف الصحي في إمارة أبوظبي، والتي يزيد طولها عن 12 ألف كيلومتر، ولديها القدرة على معالجة ما يقارب 1.3 مليون متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي بواسطة 37 محطة معالجة تملكها بالكامل، إضافة إلى أربع محطات معالجة يتم تشغيلها وفق نموذج (البناء والتملّك والتشغيل ونقل الملكية).

أما شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، فتمتلك حصة غير مباشرة نسبتها 60 بالمئة في شركتين تمتلكان أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي، وفق نموذج (البناء والتملّك والتشغيل ونقل الملكية).

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "تُعتبر هذه الصفقة توسعة منطقية لقاعدة أصولنا المنظّمة لتشمل شبكات مياه الصرف الصحي ومعالجتها. وتخضع هذه الأعمال هنا في أبوظبي لنفس الهيكل والمبادئ التنظيمية التي تنظم أعمال شركات نقل وتوزيع المياه والكهرباء لدينا. وستحقق هذه الأعمال الجديدة زيادة بارزة في قيمة أصولنا المنظّمة، وستعزز إيراداتنا المستقرّة بعيدة الأمد".

يذكر أن "طاقة"، مقرها في أبوظبي، ومملوكة من قبل كل من مؤسسة أبوظبي للطاقة بنسبة 90.03 بالمئة، ومجموعة "ملتيبلاي" بنسبة 7.30 بالمئة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمتلك استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز.

وتنتشر أصول شركة "طاقة" في كل من دولة الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والسعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وتُعد "طاقة" من الشركات المساهمة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).