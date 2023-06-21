وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح "ميزانية المعرض تبلغ 7.8 مليار دولار وهو مبلغ محفّز لخططنا الاستثمارية الأوسع في الرياض، وكجزء من رؤية السعودية 2030 التي تستهدف استثمارات على مستوى وطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار بحلول نهاية العقد".

وأضاف الوزير أن المعرض سيكون "مركزا عالميا لاجتماع الشركات المحلية والعالمية على حد سواء واستكشاف مواضيع تنمية الاستثمار، من خلال (مختبر الاستثمار العالمي) الذي ستطلقه المملكة وسيكون مركزا عالميا للابتكار، كما سنطلق مركزا للمشتريات يسهّل على المشاركين تصميم وتنفيذ وبناء أجنحتهم في المعرض، لكي نبني سوية معرض العالم من أجل العالم".

وأصبحت السعودية أول دولة تقدم ملفها الرسمي لاستضافة المعرض الثلاثاء خلال أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وفد المملكة عرض المخطط الرئيسي لمعرض الرياض إكسبو 2030، والذي قالت إنه "يستهدف تشكيل تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض إكسبو.. ويجسّد موضوع المعرض الرئيس "معا نستشرف المستقبل".

وستُعلن المدينة الفائزة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض الذي ينعقد في نوفمبر 2023، وذلك بعد اقتراع سري تملك فيه كل دولة من أعضاء المكتب صوتا واحدا.

وتتنافس العاصمة السعودية مع مدن روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية وأوديسا الأوكرانية.