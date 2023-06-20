وخفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الاقراض للمرة الأولى في عشرة أشهر، لكن بمقدار أقل من المتوقع، بلغ عشر نقاط أساس لسعر الإقراض لأجل خمس سنوات.

وجاء خفض الفائدة بعدما أظهرت بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة، أن قطاعي التجزئة والتصنيع في الصين، يواجهان صعوبة في الحفاظ على الزخم الذي شهداه في وقت سابق هذا العام.

وقال خبير في وحدة الأبحاث التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، إن الطلب الصيني على النفط الخام، سينمو بمعدل أقل مما كان متوقعا، مع تأثر استهلاك البنزين بالإقبال على السيارات الكهربائية.

وتراجعت واردات الصين من النفط الخام في مايو، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في عشر سنوات في أبريل، بينما ارتفعت صادرات الوقود البحري منخفض الكبريت، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك.

وتأثرت أسعار الخام أيضا بارتفاع مؤشر الدولار أمام سلة عملات، بفعل بيانات أظهرت قفزة في بناء المنازل بالولايات المتحدة.

وهو ما دفع الأسواق لتوقع فرصة بنسبة 74.4 بالمئة على مؤشر CME FedWatch، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.

تحركات الأسعار

خسرت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم أغسطس 1.14 دولار أو 1.22 بالمئة مسجلة 75.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:15 بتوقيت غرينيتش.

وانخفض خام نايمكس 1.49 دولار أو 1.49 بالمئة إلى 70.44 دولار في عقد التسليم في أغسطس.