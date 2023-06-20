وخفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض، الثلاثاء، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الخفض قد يكون متواضعا لدرجة لا تمكنه من تحفيز التعافي الاقتصادي البطيء، وينتظرون حزمة تحفيز أوسع.

وقال ستيوارت كول، كبير الاقتصاديين في إيكويتي كابيتال، "أعتقد أن السوق تأثر، لأن توقعاته كانت أعلى".

وأضاف، "خفض اليوم يوازي خفض الـ 10 نقاط أساس الذي قدمه بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي، ولكن السوق كانت تبحث عن تخفيض أكبر".

ومن جهة أخرى، ينتظر المستثمرون الآن شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يومي الأربعاء والخميس، لمزيد من الإشارات حول توقعات السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم.

وفي المملكة المتحدة أيضا، ينصب التركيز على بيانات معدلات الرهن العقاري المرتفعة، قبل بيانات التضخم الرئيسية المقرر إجراؤها الأربعاء، واجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا الخميس.

تحركات الأسواق

وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.66 بالمئة، بحلول الساعة 10:22 بتوقيت غرينيتش، مواصلا الابتعاد عن المستوى المرتفع القياسي الذي سجله الجمعة.

كما هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.41 بالمئة.

وهوى سهم "لانكسيس" 16.02 بالمئة، إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام، بعد أن خفضت الشركة الألمانية توقعات الأرباح الأساسية للربع الثاني والعام بأكمله، قائلة إنها لا تتوقع انتعاش الطلب في يونيو مع استمرار العملاء في خفض المخزون.

وهبط مؤشر قطاع الكيماويات 1.7 ليتصدر خسائر القطاعات.

انخفض مؤشر الموارد الأساسية المكشوفة على الصين بنسبة 0.6 بالمئة.

كما قادت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والرعاية الصحية الارتفاعات في تداولات اليوم.

فيما عزز ارتفاع سهم "سانوفي"، أسهم قطاع الرعاية الصحية بارتفاعه 2.6 بالمئة.

وقالت شركة الأدوية الفرنسية، إن غرفة التجارة الدولية، حكمت لصالحها في قضية تحكيم بشأن مزاعم شركة Boehringer Ingelheim بأن سانوفي يجب أن تكون مسؤولة عن دعاوى دواء "زانتاك" الجارية في الولايات المتحدة.

وقفز شركة "Lookers" لتجارة التجزئة للسيارات بنسبة 33.7 بالمئة، حيث قالت شركة "جلوبال أوتو هولدنغز" إنها ستشتريها مقابل حوالي 465.4 مليون جنيه إسترليني (حوالي 595 مليون دولار) نقدا.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.03 بالمئة.