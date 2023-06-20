وانخفض المؤشر توبكس 0.29 بالمئة ليغلق عند 2283.85 نقطة. فيما ظل المؤشر نيكي في المنطقة الحمراء لمعظم اليوم قبل أن يصعد في فترة بعد الظهر لينهي الجلسة مرتفعا 0.06 بالمئة عند 33388.91 نقطة.

وهوى سهم طوكيو مارين هولدينجز 5.09 بالمئة، كما تراجع سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.59 بالمئة وسط عمليات بيع واسعة لأسهم البنوك.

وقفز سهم شركة ميتسوبيشي 3.72 بالمئة ليعزز قطاع الشركات التجارية بعد أن أعلنت شركة بيركشير هاثاواي المملوكة لبافيت عقب إغلاق السوق، الاثنين، أنها زادت حصتها في أكبر خمس شركات في القطاع.

وارتفع سهما ميتسوي اند كو وماروبيني 3.31 بالمئة و1.87 بالمئة على الترتيب. والشركتان ضمن تلك التي زاد بافيت حصته فيها.

وصعد مؤشر قطاع شركات التجارة 2.06 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وتراجع 154 سهما على المؤشر نيكي بينما ارتفعت أسهم 69 شركة.

وارتفع سهم شركة ماكدونالدز هولدينغز في اليابان 0.87 بالمئة بعد أن قالت سلسلة المطاعم إنها سترفع الأسعار في فروعها بالمناطق الحضرية لمواجهة ارتفاع تكاليف العمالة والإيجارات.