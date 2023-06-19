وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ،واحدا بالمئة وتراجع المؤشر داكس الألماني بنفس النسبة، بعدما أغلق عند مستوى قياسي مرتفع في الجلسة الماضية.

وهوت أسهم شركة سارتوريوس لصناعة مستلزمات المختبرات، 15.7 بالمئة بعدما خفضت الشركة الجمعة، تقديراتها للإيرادات وهوامش الأرباح عن العام الجاري.

ولا يزال التركيز منصبا على الأوضاع الجيوسياسية، بعدما اتفقت الصين والولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة ،حتى لا تتحول إلى صراع، لكنهما أخفقتا في تحقيق انفراجة كبيرة، وذلك في الوقت الذي اجتمعت فيه الحكومة الصينية الجمعة، لمناقشة إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي، حسبما ذكره الإعلام الرسمي.

ومن المتوقع على نطاق واسع، بحسب استطلاع أجرته رويترز، أن تخفض الصين أسعار فائدة الإقراض الرئيسية الثلاثاء، في أول إجراء للتيسير في عشرة أشهر، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز وتيرة التعافي المتباطئة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض سهم شركة "LVMH" للمنتجات الفاخرة، وهي أكبر الشركات الأوروبية قيمة، 1.8 بالمئة بينما انخفض مؤشر الموارد الأساسية 2.2 بالمئة وسط مخاوف إزاء الطلب من أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وارتفعت أسهم "إيرباص"، بعد إعلان أكبر صفقة طائرات في تاريخ الطيران المدني، بحصولها على طلبيات لشراء 500 طائرة ضيقة البدن، من شركة إنديغو الهندية للطيران منخفض التكلفة.