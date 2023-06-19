ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض الذي يضم 170 عضوا، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للاستماع إلى الدول الأربع التي تقدمت رسميا بترشيحات لاستضافة "إكسبو 2030"، والذي يعد أحد المنصات العالمية الأكثر تأثيرا، ويتنافس على تنظيمه إلى جانب مدينة الرياض ثلاث مدن أخرى هي روما الإيطالية، وبوسان الكورية الجنوبية، وأوديسا الأوكرانية.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على اختيار المدينة المستضيفة للحدث العالمي، في اجتماع الجمعية العمومية القادم للمكتب الدولي للمعارض في نوفمبر 2030.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، سيشارك الإثنين، في حفل الاستقبال الرسمي الذي تقيمه السعودية لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض.

ويتزامن المعرض الدولي، الذي استضافته دبي في نسخته الأخيرة، مع تتويج جهود رؤية المملكة 2030، حيث أن الموعد المقترح للرياض إكسبو هو الأول من أكتوبر 2030 وحتى نهاية مارس 2031، وهي الفترة التي ستتزامن، مع فترة عيد الميلاد، ورأس السنة الصينية، وشهر رمضان المبارك، إضافة إلى الذكرى المئوية، لتأسيس المكتب الدولي للمعارض، الذي يشرف على معارض الإكسبو.

يذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.

الرياض تستعد لإكسبو 2030

تحت شعار "معا نستشرف المستقبل"، تسعى السعودية لتنظيم "الرياض إكسبو 2030"، والذي تعتزم إقامته على مساحة 6 ملايين متر مربع، على بعد خمس دقائق من مطار الملك خالد الدولي، و الذي سيتم ربطه عبر شبكة المترو بأنحاء المدينة.

وبحسب الموقع الرسمي، لمعرض الرياض إكسبو 2030، فإن موقع المعرض مصمم كمدينة مستقبلية حول وادٍ قديم، ويجمع بين مفهوم "الواحة" و"الحديقة"، كما يعكس رؤية المملكة لريادة مستقبل مستدام للمدن ومجتمعاتها.

يستهدف "الرياض إكسبو 2030" جذب 40 مليون زائر، بالإضافة إلى مليار زيارة عبر الموقع الافتراضي، وهو الأول من نوعه للمعرض في عالم الميتافيرس. وسيضم المعرض أكثر من 226 مشاركا بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية إلى جانب الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات ورجال الأعمال والفنانين والمبتكرين.

واختارت السعودية عاصمتها الرياض لاستضافة معرض إكسبو باعتبارها واجهة مشاريع رؤية المملكة 2030، إلى جانب ما تشهده المدينة من تطوير في البنية التحتية بما يجعلها جاذبة لاستضافة الزوار.

العنوان الرئيسي للمعرض وهو "معا نستشرف المستقبل"، هو بمثابة دعوة للجميع للعمل نحو ابتكار حلول للتحديات العالمية، وتغييرِ مستقبل الكوكب نحو غد أفضل، بحسب ما يذكره الموقع الإلكتروني للمعرض.

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