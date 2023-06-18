وتبلغ كامل قيمة المنشأة 726.3 مليون درهم إماراتي (197.7 مليون دولار) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

وقالت "سلوشنز" في بيان موقع السوق السعودي إن العرض سيكون ملزما حصرياً بين الأطراف من تاريخ توقيعه ولمدة 12 أسبوعاً.

وقامت "سلوشنز" بتعيين شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" كمستشار مالي للصفقة.

وقد اتفقت الأطراف على أن يكون المقابل المالي للصفقة نقداً بالكامل، بحسب البيان.

وأوضحت "سلوشنز" أن الاستحواذ يستهدف تعزيز نمو وريادة "سلوشنز" لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية.

كما ستقوم "سلوشنز"، وفق البيان، بتمويل الصفقة عن طريق مصادر الشركة الذاتية.