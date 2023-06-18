وقالت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات القطرية في بيان إنها وقعت اتفاقية شراكة مدتها 25 عاما مع الهيئة الوطنية للاستثمار، الخميس، لبناء محطتين لتوليد الطاقة بتكلفة 2.5 مليار دولار.

وستساعد المحطتان العراق على سد احتياجاتها من الطاقة.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز، وتشكل هذه الواردات نسبة تتراوح بين الثلث و40 بالمئة من إمدادات بغداد من الطاقة، لا سيما في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في ذروة استهلاك الطاقة.

وقالت شركة استثمار القابضة القطرية في بيان إنها وقعت ثلاث مذكرات تفاهم قيمتها 7 مليارات دولار لإدارة مستشفيات وتطوير "مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل" وبناء سلسلة فنادق جديدة من فئة الخمس نجوم يصل عدد غرفها إلى عشرة آلاف.

وقال رامز الخياط نائب رئيس الشركة في بيان: "سيتم تخطيط المدن وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال وتضم مجمعات سكنية وفللا ومدارس ومجمعات تجارية ومدن ترفيهيه وغيرها من المرافق والخدمات بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الأساسية".