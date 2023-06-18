وذكرت "بي انفستمنتس" في بيان إلى بورصة مصر، الأحد، أنها أبرمت اتفاقا مع المساهم الرئيسي بشركة "أوراسكوم المالية القابضة" يتضمن الإطار العام لتنفيذ صفقة الاستحواذ، مع التزام البائعين بالاستجابة لعرض الشراء المقدم من المشتري.

ووافق أطراف صفقة الاستحواذ على اعتماد معامل مبادلة لتنفيذ الصفقة بواقع 1 سهم من أسهم "بي إنفستمنتس" القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة "أوراسكوم المالية القابضة".

وأشار البيان إلى أن معامل المبادلة المذكور "هو اتفاق بين الأطراف، وأن المعامل النهائي سيتم تحديده بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل".

وتم حساب معامل المبادلة على أساس إجمالي عدد أسهم لـ "بي إنفستمنتس" بمقدار يبلغ 160,042,416 سهم، وعدد أسهم "أوراسكوم المالية القابضة" بواقع 4,721,121,620 سهم، بعد استبعاد أسهم الخزينة.