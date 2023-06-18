وأضاف مدبولي: "سيكون لدينا شراكة لمدة خمس سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لضمان حوكمة البرنامج على المدى الطويل".

وفي منتصف يونيو الجاري، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن وزارة المالية المصرية دعت بنوكا لتقديم عروض للحصول على دور استشاري، في بيع حصتها البالغة 20 بالمئة في "بنك الإسكندرية"، وهو وحدة تابعة لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية.

وأضاف المصدران لرويترز، أن الدعوة أرسلت إلى بنوك محلية ودولية.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد قال في منتصف مايو الماضي في تصريحات صحفية، أن الحكومة تدرس التخارج من حصتها في "بنك الإسكندرية"، وأنها تدرس الآليات التنفيذية لذلك.

وفي مطلع فبراير من العام الجاري، أعلن رئيس الوزراء المصري عزم الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وأضاف مدبولي أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.

وقال مدبولي إنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.