وجاء التراجع في معدل التضخم الحالي رغم ارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المُكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها المطاعم والفنادق بنسبة 3.69 بالمئة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 3.14 بالمئة.

وارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.73 بالمئة، والتي جاء ارتفاعها جراء زيادة أسعار كافة مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض بنسبة 9.55 بالمئة، والزيوت والدهون 5.78 بالمئة، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 4.62 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.17 بالمئة، والتبغ بنسبة 1.76 بالمئة، والثقافة والترفيه 1.43 بالمئة، والصحة بـ 1.28 بالمئة.

فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة 1.32 بالمئة، والاتصالات بـ 0.17 بالمئة.

وانخفض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.25 بالمئة مقارنة بشهر أبريل 2023، والذي سجل فيه التضخم 1.14 بالمئة، وذلك نتيجة انخفاض في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.31 بالمئة، والتي تمثل 26.5 بالمئة من نسبة الإنفاق، نتيجة تخفيض 15 بالمئة من تسعيرة الكهرباء التي تشكل نسبة 2.2 بالمئة من المجموعة، كما انخفضت مجموعتا الأسماك والأغذية البحرية والفواكه الطازجة بنسبة 4.88 بالمئة و1.51 بالمئة على التوالي.

وسجلت محافظة البريمي أعلى معدل تضخم بين المحافظات، حيث بلغت نسبة التضخم بها 1.63 بالمئة، مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية بـ 0.34 بالمئة.

وفي منتصف يونيو الجاري، أبقى البنك المركزي العُماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 5.75 بالمئة، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5 بالمئة و5.25 بالمئة.