وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير، السبت، أن المحللين كتبوا في مذكرة مؤرخة بتاريخ أمس الجمعة: "رغم توقعنا مزيدا من الانخفاضات في التضخم بالمستقبل، تبدو الأسواق أكثر تفاؤلا منا بكثير فيما يتعلق بوتيرة التباطؤ".

وذكر المحللون أن الأسواق تتجاهل احتمال حدوث "تضخم متأخر" في قطاعات مثل الرعاية الصحية.

وواصل معدل التضخم السنوي في أميركا تراجعه، خلال مايو الماضي، للشهر الحادي عشر على التوالي، ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من عامين.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في أميركا انخفض إلى 4 بالمئة في مايو، مقابل 4.9 بالمئة في أبريل، وهو ما جاء أفضل من التوقعات بانخفاضه إلى 4.1 بالمئة فقط.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار في توقعات جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض قد تحتاج للرفع مرة أخرى بسبب تباطؤ انخفاض التضخم.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية الرئيسية بشكل جماعي، إذ صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.25 بالمئة في أسبوع، ليصل إلى مستوى 34299.21 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4409.59 بالمئة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة بلغت 3.25 بالمئة، لينهي الأسبوع عند مستوى 13689.57 نقطة.