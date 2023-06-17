وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، الجمعة، إن البلاد تجري "مناقشات إيجابية" مكثفة مع الشركة، دون أن تحدد حجم التمويل الحكومي الذي قد توفره ألمانيا للشركة الأميركية بهدف إنشاء المشروع.

وذكر متحدث باسم الوزارة في وقت سابق أن الحكومة الألمانية تسعى لتقوية موقعها كمنتج للإلكترونيات الدقيقة.

وكانت شركة "إنتل" قد أعلنت عزمها استثمار ما يصل إلى 4,6 مليار دولار لبناء منشأة جديدة في بولندا ستوفر نحو ألفي وظيفة.

وقالت الشركة في بيان، الجمعة، إن المنشأة الجديدة التي ستقام في فروتسواف "ستساعد في تلبية الطلب الشديد على التجميع والاختبار الذي تتوقعه إنتل بحلول عام 2027".

وأضافت أن الاستثمار يهدف إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على بناء سلسلة إمداد أشباه موصلات أكثر مرونة.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إنتاج 20 بالمئة من أشباه الموصلات العالمية بحلول عام 2030، وقد استثمر في مرافق رقائق في ألمانيا وإيرلندا لتعزيز إنتاجه.