وقال المزروعي إن العمل الجماعي المشترك هو دائما "مصدر لنتائج إيجابية أكبر ومحور قوة للتعاون والوحدة"، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لمنظمة "أوبك" يقوم على ضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال احتفالية تأسيس منظمة "أوبك" الـ60 والتي عقدت الجمعة في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الوزير إن احتضان العراق احتفالية الذكرى الـ60 لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في بغداد يعد تأكيدا على تعزيز وترسيخ روح العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في سواق النفط العالمي.

ومنظمة أوبك هي منظمة دولية تأسست في مؤتمر بغداد التاريخي الذي عُقد في 10-14 سبتمبر 1960 بحضور وزراء النفط في كل من جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا، وقد نمت المنظمة منذ ذلك الحين لتضم في عضويتها اليوم 13 دولة منتجة للنفط.