وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الأموال، التي سيتم استخدامها بحلول 30 يونيو 2025، ستسلم إلى حكومات الولايات والأقاليم في غضون أسبوعين بهدف تعزيز المعروض من المساكن العامة للأستراليين المسجلين على قوائم الانتظار.

وأضاف ألبانيزي في كلمة ألقاها في ملبورن: "تعتقد حكومة حزب العمال التي أقودها أن كل أسترالي يستحق أن يكون له منزل، سيكون إسكانا عاما بالكامل، وهذه الأموال للإسكان العام".

وكانت الحكومة قد قالت في مايو إنها ستدرج 14.6 مليار دولار أسترالي على مدى أربع سنوات في الميزانية الاتحادية لتخفيف تكاليف المعيشة للأسر والشركات ووعدت بألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.

ووصف ألبانيزي في بيان توفير المزيد من المساكن للأستراليين بأنه "أولوية وطنية رئيسية".

وفي يونيو الجاري، قرر البنك المركزي الأسترالي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.1 بالمئة، عند أعلى مستوى منذ أبريل 2012، وبما يتجاوز مستهدف التضخم الذي يتراوح بين 2 و3 بالمئة.

وقال محافظ المركزي الأسترالي، فيليب لوي، إنه على الرغم من أن التضخم قد تجاوز ذروته، إلا أنه لا تزال هناك مؤشرات تظهر استمرار التضخم.

وأشار إلى أنه قد تكون هناك لمزيد من التشديد في السياسة النقدية في المستقبل من أجل السيطرة على التضخم.