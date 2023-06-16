وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي للبورصات العربية ارتفع من 4.264 تريليون دولار إلى 4.351 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 729.1 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 173.8 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.911 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 166.8 مليار دولار، وبورصة الكويت 132.4 مليار دولار وبورصة مسقط 61.5 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 56.4 مليار دولار، وبورصة مصر 36.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 31.2 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 25.2 مليار دولار، وبورصة فلسطين 5.03 مليار دولار، وبورصة دمشق 2.72 مليار دولار.