وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 55.96 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 34464.02 نقطة عند الفتح.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 15.11 نقطة أو 0.34 بالمئة عند 4440.95 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 76.25نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 13859.07 نقطة.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.. بنحو 3 بالمئة مسجلا أفضل أداء له منذ مارس.

كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 4 بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع الحالي، وهو أفضل أسبوع له منذ مارس. كما سجل 8 أسابيع متتالية من المكاسب في أطول سلسلة مكاسب منذ 2019

أيضا، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2 بالمئة خلال هذا الأسبوع، وهو ثالث أسبوع إيجابي على التوالي.

وسجل مؤشرا S&P 500 وناسداك أعلى مستوياتهما منذ أبريل 2022.